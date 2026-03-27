Economia del Mare, Acampora: plauso per l’approvazione del Disegno di Legge “Valorizzazione della Risorsa Mare” al Senato

Assonautica Italiana, l’Associazione nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere, e Camera di Commercio Frosinone Latina esprimono grande soddisfazione per l’approvazione, avvenuta in Senato lo scorso 25 marzo, del Disegno di Legge “Valorizzazione della Risorsa Mare”, un provvedimento strategico che rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento e la valorizzazione dell’economia del mare nel nostro Paese.

Il Presidente di Assonautica Italiana, Camera di Commercio Frosinone Latina e Si.Camera, Giovanni Acampora, ha voluto sottolineare l’importanza di questo risultato, evidenziando come il DDL si inserisca in un percorso ormai sempre più strutturato di riconoscimento del ruolo centrale del mare nello sviluppo economico nazionale.

“L’approvazione del DDL ‘Valorizzazione della Risorsa Mare’ rappresenta un segnale chiaro e deciso, il mare torna al centro delle politiche di crescita del Paese. È un risultato che accogliamo con grande favore, perché va nella direzione da noi auspicata da tempo, quella di una governance integrata e di una visione sistemica dell’economia del mare”.

Il Presidente Acampora ha evidenziato il ruolo determinante del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel promuovere e sostenere con convinzione il provvedimento.

“Un plauso va al Ministro Musumeci, che ha fortemente voluto questo Disegno di Legge, dimostrando una visione strategica e una determinazione fondamentali per portare a compimento un passaggio così rilevante. La sua azione ha contribuito a consolidare un indirizzo politico chiaro a favore dell’economia del mare”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla relatrice del provvedimento, la Senatrice Simona Petrucci, per il lavoro svolto durante l’iter parlamentare.

“Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti alla Senatrice Petrucci per l’ottimo lavoro condotto. La qualità del testo approvato testimonia un impegno serio, competente e orientato al risultato, capace di raccogliere le istanze dei territori e degli operatori del settore”.

Secondo Assonautica Italiana, il DDL “Valorizzazione della Risorsa Mare” rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le filiere produttive legate al mare, sostenere l’innovazione, migliorare la competitività del sistema Paese.

“In un contesto internazionale sempre più competitivo, investire sull’economia del mare significa investire sul futuro dell’Italia. Il nostro sistema camerale, insieme alle imprese e agli operatori, è pronto a fare la propria parte per trasformare questo importante risultato normativo in sviluppo reale e duraturo”.

Assonautica Italiana continuerà a lavorare, in sinergia con le istituzioni e gli stakeholder del settore, per accompagnare l’attuazione del provvedimento e contribuire alla costruzione di una strategia nazionale sempre più efficace e integrata per il mare.