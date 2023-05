Ecco il nuovo Consiglio comunale dei Giovani del Comune di Cisterna

La commissione elettorale ha dichiarato la composizione del nuovo Consiglio comunale dei Giovani del Comune di Cisterna per il biennio 2023-2025. Dopo le elezioni che si sono svolte venerdì scorso nei due poli, tecnico e liceale, del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù, questa mattina la commissione ha assegnato 7 seggi alla lista “Cisterna Verde”, 5 seggi alla lista “Cisterna Art” e 4 seggi alla lista “New Generation”.

Sono stati proclamati consiglieri gli studenti: Alisia Cavaliere, Chiara Damiani, Diego Forcinelli, Lorenzo Intrieri, Benedetta Mancini, Edoardo Rapisarda e Rachele Santarelli per la lista “Cisterna Verde”; Giorgia Franco, Ginevra Giaccherini, Alessia Gnesi, Penelope Rizzato, Aurora Taddei per la lista “Cisterna Art”; Ludovica Bordon, Giorgia Cecere, Cornelia Mardari e Cristel Morrea per la lista “New Generation”.

La commissione elettorale, nominata con decreto del sindaco, era costituita dall’assessora alle politiche per l’infanzia e politiche giovanili Michela Mariottini, dalla dirigente scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Campus dei Licei Massimiliano Ramadù Anna Totaro, dalla professoressa del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù, designata dal collegio docente, per il polo liceale Francesca Veglianti, dal professore del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù, designato dal collegio docente, per il polo tecnico Matteo Lautizi; dalla rappresentante dei genitori Irene Buizza; dalla dirigente dell’Ufficio elettorale del Comune di Cisterna, in sostituzione della funzionaria Valentina Cioffi, dottoressa Stefania Savocchi.

«Diamo il benvenuto alle 13 ragazze e ai 3 ragazzi che sono stati proclamati consiglieri del nuovo Consiglio comunale dei Giovani del Comune di Cisterna – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini e l’assessora alle politiche per l’infanzia e politiche giovanili Michela Mariottini –: a loro spetta il compito di dare voce e concretezza alle istanze che provengono dagli studenti del nostro territorio, ma anche promuovere tra i loro coetanei la riscoperta dell’importanza della partecipazione attiva alla vita politica e sociale della nostra comunità».

COMUNICATO STAMPA