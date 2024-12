Ecco come si sopravvive al freddo estremo (e alle insidie) della montagna

Chi si inerpica tra le vette deve però saper affrontare anche rischi psicologici. La paura, per esempio. Ci si può trovare improvvisamente da soli a dover affrontare una situazione del tutto inaspettata. Solo stabilendo un piano d’azione preciso e magari cercando di familiarizzare con l’ambiente si può uscire dal panico e avere qualche possibilità.

È così che evitò la morte il noto alpinista Jean Bourgeois, durante una scalata invernale all’Everest, nel 1983. Accortosi di essere stato colpito da un piccolo edema cerebrale (era un medico specializzato in problemi d’alta quota), decise di scendere dai 7.000 metri dove si trovava al campo inferiore, lungo una cresta. Andò da solo. Per una distrazione scivolò sul versante opposto a quello sul quale stava salendo la spedizione. Impossibilitato a risalire, decise di scendere per quel versante (quello tibetano), e dopo diversi giorni di cammino arrivò a un villaggio.

Ma il record di “sangue freddo” nell’alpinismo appartiene probabilmente al britannico Joe Simpson, partito con Simon Yates per le Ande peruviane nel 1985. La salita alla Siula Grande fu davvero molto complessa. La parete alternava scivoli di ghiaccio e passaggi di roccia molto difficili, da affrontare a quote comprese tra i cinque e i seimila metri. I due alpinisti dovettero fare fronte anche al brutto tempo, che fu particolarmente cattivo durante i passaggi più pericolosi che incontrarono sotto la vetta. Ma la cima venne raggiunta. La discesa dalla vetta, però, risultò molto più pericolosa: sul loro cammino trovarono un vero e proprio muro di ghiaccio, che doveva essere superato a ogni costo.

La perdita improvvisa di un appiglio fece sbilanciare all’indietro Simpson, che cadde. Atterrò su un terrazzino dove rimbalzò ancora all’indietro, cadde di schiena e iniziò a scivolare a testa in giù. Sentì un dolore lancinante: un ginocchio sembrava non esserci più, sentiva le ossa raschiare l’una contro l’altra. Yates non lo abbandonò e continuò a scendere, trascinandolo come se fosse stato una slitta. Mai mollare. Dopo 800 metri di discesa, però, Simpson scivolò in un crepaccio e si ritrovò a volteggiare nel vuoto. Non c’erano chiodi a trattenere i due. Passò quasi un’ora. Yates pensò che bisognava fare qualcosa, altrimenti sarebbe stato trascinato via dal peso del suo compagno. L’unica soluzione era tagliare la corda e lasciare che Simpson precipitasse. Non ebbe rimorsi: era la sola cosa da fare. Dopo un lungo cammino arrivò sul ghiacciaio e infine al campo base.

Ma Simpson non era morto. Quando si svegliò, si rese conto che si trovava nella pancia di un crepaccio.

Risalire con una gamba completamente inservibile era impossibile. C’era allora un’unica alternativa: provare a scendere di più per vedere se il crepaccio offriva una via d’uscita. La trovò. «Ce l’ho fatta ad uscire dalle tenebre di quella tomba, ma ora morirò di stenti alla luce del sole» pensò l’alpinista. Ma non si lasciò andare. Iniziò a scendere a saltelli, reggendosi su una sola gamba, ma procedere nella neve in quel modo era quasi impossibile. Si distese allora sul fianco sinistro e si trascinò in avanti. Riuscì a trovare le orme del compagno e a seguirle strisciando. Arrivò il giorno dopo in fondo al ghiacciaio ma la strada fino alle tende era ancora lunga. Con il sacco a pelo si medicò il ginocchio per tenerlo rigido: procedeva sul terreno puntando la piccozza, portava avanti la gamba sana, si appoggiava e saltava. Scese la notte ma continuò a camminare finché trovò le tende. Yates era ancora lì e portò l’amico all’ospedale di Lima.

A volte la salvezza passa attraverso scelte estreme