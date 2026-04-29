ECCELLENZE SPORTIVE DEL TERRITORIO, LA PROVINCIA DI FROSINONE PLAUDE A PIETRO ZOLA

Il giovane cassinate ha portato la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 nella speciale tappa di Roccaraso. Il consigliere provinciale Luca Fardelli: “Esempio concreto di eccellenza e dedizione”

Ieri pomeriggio il consigliere provinciale Luca Fardelli, per conto del Presidente Luca di Stefano, ha consegnato un riconoscimento a nome della Provincia di Frosinone al giovane Pietro Zola, che lo scorso gennaio ha portato la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, sci ai piedi, nella tappa speciale di Roccaraso. Un evento fortemente simbolico che ha reso la località montana abruzzese l’unica sede alpina dello straordinario percorso che poi ha portato all’inizio dei Giochi.

Pietro è un giovane del cassinate e pochi giorni fa, a Livigno, si è rimesso alla prova affrontando la selezione per diventare maestro di sci. A 18 anni appena compiuti, con la supervisione della sua allenatrice di sempre, Alessandra Daidone, ha superato brillantemente tutte le prove ottenendo l’accesso al corso di formazione della durata di 90 giorni. Un risultato che gli consente, già da ora, di essere il più giovane in Italia a raggiungere questo traguardo.

“La Provincia di Frosinone – ha dichiarato il consigliere provinciale Luca Fardelli – ha riconosciuto in lui un esempio concreto di eccellenza e dedizione: valori veri che trovano fondamento nella buona cultura sportiva che desideriamo trasmettere sempre più efficacemente alle nuove generazioni. A nome dell’amministrazione provinciale voglio congratularmi ancora una volta con Pietro, la sua allenatrice e tutta la sua famiglia per i prestigiosi risultati che sta ottenendo e, soprattutto, per aver portato in alto il nostro territorio in una delle manifestazioni più importanti del panorama sportivo internazionale”.