Eccellenza, il Sora Calcio ingaggia Roberto Criscuolo

L’ASD Sora Calcio comunica l’ingaggio di Roberto Criscuolo, centrocampista centrale votato alla costruzione del gioco classe 97.Un altro sforzo fatto dal presidente Avv. Giovanni Palma e dall’intuizione del direttore sportivo Pasquale Del Gaudio sempre più determinati nella ricerca di quel secondo posto valido per gli spareggi playoff per la serie D quando sarà terminata l’emergenza sanitaria nazionale. Cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Latina, con cui ha esordito in serie B, il centrocampista mancino vanta trascorsi con la Primavera della Sampdoria e con le maglie di Arezzo e Rieti in Serie C.Il giocatore romano si stava già allenando con i bianconeri prima dello stop del campionato di Eccellenza e ora è a completa disposizione di mister Alessio Ciardi.

COMUNICATO STAMPA

