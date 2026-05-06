Eccellenza e Cultura: Gianluca Quadrini plaude al successo di Marco Sbardella al Certamen Latinum “Vittorio Tantucci”

Il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, esprime profonda soddisfazione e vivo compiacimento per il prestigioso riconoscimento ottenuto da Marco Sbardella in occasione della XV edizione del Certamen Latinum “Vittorio Tantucci”.

​Sbardella, stimato dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone in servizio presso il Settore Presidenza, ha ottenuto una prestigiosa menzione d’onore con il carme “Carmen dicatum Sancto Ioanni De Carica, castro ex Fabrateria Nova”. L’opera è stata lodata dalla giuria per la capacità di riallacciarsi all’antica tradizione di orgoglio etnico che ha caratterizzato i Volsci e i loro discendenti, celebrando le radici di San Giovanni Incarico.

​”Il successo di Marco Sbardella non è solo un traguardo personale, ma un motivo di grande orgoglio per l’intero apparato della Provincia di Frosinone e per tutto il territorio ciociaro,” dichiara Gianluca Quadrini. “Vedere un dipendente del nostro ente distinguersi a livello nazionale in una competizione così tecnica e autorevole dimostra l’alto valore delle professionalità e dei talenti che operano all’interno della nostra istituzione”.

​Nella motivazione, la giuria ha evidenziato come il componimento di Sbardella sappia dare nuova voce a quell’identità storica che lega il passato romano alla realtà attuale.

​”In un mondo sempre più proiettato verso la velocità digitale, la capacità di Marco Sbardella di eccellere nella lingua ‘eterna’ è un atto di resistenza culturale,” continua Quadrini. “La sua dedizione e la sua sensibilità umanistica onorano la storia della nostra provincia. A lui vanno le mie più sentite congratulazioni per aver portato ancora una volta la Ciociaria ai vertici della cultura nazionale, confermando che la nostra terra è custode di un patrimonio intellettuale che continua a farsi valere con forza e orgoglio”.

​Il Certamen “Vittorio Tantucci” si conferma uno dei premi più prestigiosi d’Italia, e il riconoscimento a Sbardella sottolinea il legame indissolubile tra la Provincia di Frosinone e le sue gloriose radici storiche.

Consigliere Gianluca Quadrini Dirigente ANCI Lazio