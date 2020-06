Eccellenza / Calcio – Conferme eccellenti per l’ U.S. Arce 1932

La società U.S. Arce 1932 sferra i primi colpi di mercato in vista della nuova stagione sportiva. La società gialloblù del presidente Alessandro Marrocco, che nella passata stagione ha ipotecato la permanenza nel campionato di Eccellenza Laziale, riconferma l’attaccante Andrea Pintori ed il difensore centrale classe 1997 Diego Pescosolido. Riconferme fortemente volute dal nuovo direttore sportivo Massimo Caldaroni che pongono le basi per una stagione sportiva 2020/2021 da protagonisti. Ma le novità non finiscono qui. A partire dal 1 Luglio, la conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata ad Angelo Mirabello, allenatore che nella passata stagione sedeva sulla panchina del Tecchiena nel campionato di Promozione. Insieme al d.s. Caldaroni il mister Mirabello sta programmando quella che sarà la rosa da allestire. Nei prossimi giorni non mancheranno sicuramente ulteriori colpi ben mirati finalizzati a centrare nuovamente l’obiettivo primario fissato dalla società e cioè la permanenza nel campionato laziale di Eccellenza.

Lucio Pernaselci

