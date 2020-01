Eccellenza, ASD Sora Calcio 1907: le parole di mister Alessio Ciardi sul buon momento della squadra

Buon momento per il Sora Calcio 1907, con 7 punti conquistati nelle ultime 3 partite, realizzando 3 reti, senza subirne nessuna. Queste le parole del mister bianconero Alessio Ciardi: <<Sono soddisfatto per il lavoro che stiamo portando avanti e soprattutto sono contento per i ragazzi che lavorano con grande professionalità. Un plauso va fatto sicuramente al presidente Palma, per gli ulteriori sforzi economici che ha fatto per rinforzare questo gruppo, ed al direttore sportivo Del Gaudio per aver portato a Sora giocatori importanti e uomini veri. Ancora non abbiamo fatto niente perché la zona play out è a soli 2 punti, quindi testa bassa e pedalare>>.

