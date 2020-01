Eccellenza, ASD Sora Calcio 1907: ingaggiato Nicola Del Prete

Nuovo arrivo in casa Sora Calcio 1907: Il DS Pasquale Del Gaudio arricchisce la rosa con un forte trequartista classe 2001.

Nicola Del Prete, cresciuto nel settore giovanile della Roma e con trascorsi in Eccellenza nella Puteolana e nel Mondragone, con il quale è stato tesserato fino a dicembre. Il neo acquisto è già aggregato al gruppo e disponibile per la gara con la Pro Cisterna.

