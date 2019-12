Eccellenza, ASD Sora Calcio 1907: domenica torna il derby con l’Arce

Torna il derby Arce-Sora nella 16esima giornata del campionato di Eccellenza girone B, che chiude il 2019. Allo stadio Lino De Santis (ore 11) si sfidano per la terza volta in stagione due squadre reduci da due sconfitte e quindi bisognose di punti, data anche la loro posizione in classifica che le vede divise da un solo punto: 17 il Sora, 16 l’Arce. Nei due precedenti di Coppa Italia 3-3 allo stadio Tomei e 3-2 per l’Arce al DeSantis.

I bianconeri recupereranno Orientale e Faiola, che hanno scontato il turno di squalifica, oltre a Conteh (tornato disponibile), ma saranno privi di Reali (andato al Terracina), di Antonini (infortunato) e Apredda (a casa per attacco febbrile)

La gara tra l’Arce e il Sora Calcio 1907 sarà diretta dall’arbitro Giulio Sancricca della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Stefano Pignalosa di Formia e Antonio Iacca di Ciampino.Questo il programma della 16esima giornata e la relativa classifica del girone B di Eccellenza:

Arce-ASD Sora Calcio 1907

Atletico Vescovio-Vis Sezze

Campus Eur-Atletico Lodigiani

Casal Barriera-Pontinia

Formia-Audace

Itri-Pol. Insieme Ausonia

Morolo-Pol. Città di Paliano

Palestrina-Gaeta (a porta chiuse)

Pro Cisterna LS Sermoneta-Astrea (sabato 21) Pol Insieme Ausonia 33

Atletico Lodigiani 25

Audace 25

Gaeta 25

Palestrina 24

Vis Sezze 23

Casal Barriera 22

Astrea 21

Pol. Città di Paliano 21

Atletico Vescovio 19

Itri 19

Formia 17

Pro Cisterna LS Sermoneta 17

ASD Sora Calcio 1907 17

Arce 16

Morolo 16

Campus Eur 13

Pontinia 10