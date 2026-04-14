È venuto a mancare Domenico Cipriani, ex Ispettore della Polizia di Stato

La comunità è in lutto per la scomparsa di Domenico Cipriani, venuto a mancare il 14 aprile 2026 alle ore 2:25, all’età di 75 anni, presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri.

Ex Ispettore della Polizia di Stato, Domenico Cipriani è stato una figura stimata e rispettata, punto di riferimento per colleghi, amici e familiari. La sua vita è stata caratterizzata da impegno, senso del dovere e dedizione alla famiglia.

A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, i generi, i nipoti Giada, Noemi, Pietro e Marco, il fratello, i cognati, le cognate e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati il giorno 15 aprile 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Campoli Appennino. Seguirà l’accompagno al cimitero.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV si unisce con sincera partecipazione al cordoglio della famiglia Cipriani, esprimendo le più sentite condoglianze.