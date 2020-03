E’ ufficiale: l’Uefa rinvia le finali di Champions ed Europa League

A causa della pandemia di Covid-2019 in Europa, l’Uefa ha preso oggi la decisione formale di rinviare la finale di Europa League, Champions League e Champions League femminile, tutte originariamente previste nel mese di maggio.Nessuna decisione è stata ancora presa in merito alle date di recupero. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana in seguito alla conference call tra gli stakeholder del calcio europeo e presieduto dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato l’esame del calendario e un annuncio in tal senso, si legge in una nota dell’Uefa, sarà effettuato a tempo debito.

Fonte gazzetta.it – foto generica web