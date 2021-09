È tornato il raffreddore, e sembra più grave: «Difese immunitarie più deboli dopo 18 mesi con le mascherine»

Dopo un anno e mezzo di Covid, è tornato il raffreddore. Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, nel Regno Unito stanno aumentando le infezioni da comune raffreddore, per via – secondo gli scienziati – di un indebolimento delle difese immunitarie delle persone, dopo 18 mesi di distanziamento sociale e mascherine. Sono in aumento, con la riapertura delle scuole, sia i raffreddori che altre infezioni respiratorie, e secondo quanto scrive il Guardian anche i semplici raffreddori sarebbero molto più intensi del normale.Gli esperti avvertono infatti che dopo un anno e mezzo di uso intenso delle mascherine le persone hanno difese immunitarie più deboli davanti ai comuni virus, tenuti invece a bada dalle misure anti Covid. «Non sappiamo cosa vedremo con i comuni raffreddori in questa stagione», ha detto al Guardian il professor Ronald Eccles, ex direttore del Common Cold Center dell’Università di Cardiff.I raffreddori comuni sono causati da una vasta gamma di virus, tra cui 100 diversi rinovirus, virus respiratorio sinciziale (RSV), adenovirus, quattro tipi di coronavirus non Covid, influenza e parainfluenza. Normalmente l’esposizione occasionale ai virus, in particolare in inverno, aumenta la nostra immunità nei loro confronti: e anche altri Paesi (Hong Kong e Nuova Zelanda in primis) hanno già visto picchi di raffreddori comuni dopo la fine dei blocchi.

Fonte Leggo foto archivio