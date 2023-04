Martedi pomeriggio si erano perse le tracce di Achille Fia di 68 anni,dopo essersi recato alla stazione di Frosinone e aver preso un treno per Roma Termini dove era sceso e poi da lì più nulla. I familiari avevano lanciato un appello sui social, e per fortuna nella serata di ieri Achille è stato ritrovato in buone condizioni.

