E’ Sergio Cippitelli il nuovo Segretario di Forza Italia a Sora

Sabato Sergio Cippitelli è stato eletto nel corso del Congresso comunale di Forza Italia nuovo Segretario cittadino del Comune di Sora (FR)

E’ stato un vero e proprio congresso con la presentazione di due liste, alla fine il voto ha dato un’indicazione chiara Sergio Cippitelli è il nuovo Segretario di FORZA ITALIA per la città di Sora con 118 voti a favore e 60 per Di Carlo Vittorio.

Gli iscritti presentatisi sono stati molti fin dall’apertura delle votazioni. Sono intervenuti anche gli Eurodeputati Salvatore De Meo e Patrizia Marrocco, il Senatore Claudio Fazzone oltre al Segretario provinciale Rossella Chiusaroli.

“Ringrazio tutti gli elettori per la fiducia, il Senatore Fazzone, gli Eurodeputati De Meo e Marrocco.” Ha commentato Cippitelli “Di cuore un ringraziamento a Maria Mantova che insieme tutto il direttivo mi ha sostenuto”. Forza Italia si pone come punto di riferimento per tradurre le esigenze in azioni politiche, concrete ed efficaci. Sarò pronto, insieme alla mia squadra, a confrontarmi con tutti e con tutte le idee, con rinnovato spirito fattivo. Ringrazio anche Vittorio di Carlo e tutti i componenti dell’altra lista in attesa di poter comunque collaborare insieme per il partito. Obiettivo è costruire una squadra che sia capace di mettere in campo qualità per rispondere alle esigenze dei cittadini. Ora uniti lavoriamo insieme.” Un ringraziamento particolare al Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli per il lavoro che, su tutto il territorio della Provincia di Frosinone, sta portando avanti con grandi risultati”.

