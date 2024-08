“È sempre un onore incontrare da vicino le realtà locali”: Il Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini in visita a Vico Nel Lazio

“Ho avuto l’onore di visitare Vico Nel Lazio, un territorio straordinario, ricco di storia, cultura e bellezze naturali. In veste di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, è per me sempre un piacere confrontarmi direttamente con chi, quotidianamente, lavora per il benessere della comunità.” Così Gianluca Quadrini in una nota commenta la visita istituzionale a Vico Nel Lazio. Una visita, insieme al sindaco, Stefano Pelloni e al consigliere delegato ai lavori pubblici Stefano Rondinara che ha visto al centro della discussione le misure da adottare per valorizzare, riqualificare e rendere fruibile questo comune della Provincia di Frosinone.

“Un incontro proficuo, durante il quale, con il Sindaco Stefano Pelloni e il Consigliere Stefano Rondinara, abbiamo discusso delle sfide e delle opportunità che riguardano il territorio. La Provincia di Frosinone è particolarmente attenta alle necessità dei suoi comuni, e proprio per questo abbiamo programmato interventi strategici per decongestionare il centro storico, individuando un’area da adibire a parcheggio mettendo a terra delle progettualità importanti che vanno seguite. Questo progetto mira a facilitare la quotidianità dei cittadini e dei visitatori, migliorando la fruibilità del paese.” Quadrini, conclude soffermandosi sull’impegno della Provincia di Frosinone verso i suoi comuni e sull’importanza della collaborazione tra le istituzioni. “Rafforzare la collaborazione tra le istituzioni è essenziale per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle nostre risorse locali. Insieme, possiamo contrastare il problema dello spopolamento, garantendo un futuro prospero per i nostri comuni. Vico Nel Lazio rappresenta un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente, contribuendo a rendere la nostra provincia un luogo unico e accogliente. La Provincia di Frosinone continuerà a sostenere con impegno e attenzione le comunità locali, favorendo lo sviluppo di progetti che migliorino la qualità della vita dei cittadini.”

COMUNICATO STAMPA