È PARTITA LA STAGIONE DEL NUOVO FIUGGI CONVENTION CENTRE OTTIMI RISCONTRI DAGLI OPERATORI DELLA MEETING INDUSTRY

Riscontri positivi per l’evento promozionale a Fiuggi organizzato da IEG (Italian Exhibition Group) in collaborazione con il Convention Bureau Roma e Lazio, Acqua e Terme di Fiuggi e una rete di operatori locali.

Il tour ha coinvolto alcuni tra i più importanti organizzatori e promotori congressuali che hanno visitato il nuovo Fiuggi Convention Centre, la Fonte Bonifacio VIII e alcune location. del territorio

Il fitto programma, tra visite ed esperienze, ha mostrato la grande attrattività della destinazione Fiuggi come nuovo polo congressuale del centro Italia.



Fiuggi rafforza il proprio ruolo di destinazione strategica nel settore della meeting industry grazie alla nuova gestione del centro congressi, oggi “Fiuggi Convention Centre” (FCC), da parte di IEG (Italian Exhibition Group) società leader in Italia nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e nella gestione di centri congressuali (oltre al FCC, gestisce il Palacongressi di Rimini e il Vicenza Convention Centre). In attesa dell’arrivo di prossimi appuntamenti congressuali, con alcune date già confermate nel 2026, dal 16 al 18 aprile si è svolto il primo di una serie di eventi promozionali che ha visto la partecipazione di professionisti attivi nel settore dei congressi, insieme alla presenza di realtà associative nazionali.

L’educational tour, fortemente voluto e organizzato da Italian Exhibition Group, ha avuto partner strategici del calibro del Convention Bureau Roma e Lazio e di ATF Acqua e Terme di Fiuggi.

L’obiettivo è stato quello di far vivere agli operatori un’occasione unica nel suo genere: Fiuggi infatti è una delle poche realtà del centro-sud in cui è possibile organizzare congressi ed eventi all’interno di una sede immersa in un parco naturale, con un’ampia proposta di ricettività alberghiera “walking distance” e servizi di alta qualità, in cui alle attività business si possono unire esperienze di wellness nelle Spa degli hotel, camminate sportive all’interno di meravigliosi boschi, e avere un contatto diretto con una comunità locale autentica, capace di offrire un’accoglienza genuina.

Durante la tre giorni, i partecipanti al fam trip hanno avuto modo di visitare il Fiuggi Convention Centre posto al centro della città, la Fonte Bonifacio VIII adiacente al FCC, il Teatro comunale e affermate strutture come gli hotel Silva Splendid, Ambasciatori Place e San Giorgio, oltre a relais come La Tenuta il Sogno e La Polledrara. Particolarmente apprezzata dai partecipanti la visita al borgo medievale di Fiuggi e la scoperta delle specialità enogastronomiche della cucina ciociara tra tradizione e innovazione.

“Il mercato del centro-sud è strategico per la meeting industry. – afferma Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG – Il settore medico-scientifico, quello aziendale e il comparto associativo e istituzionale sono tra i più interessanti per il nuovo polo congressuale di Fiuggi, volano di sviluppo per tutta la Ciociaria. Oggi, grazie anche alla collaborazione con Acqua e Terme di Fiuggi e le realtà locali, possiamo affermare che questa località è già ripartita”.