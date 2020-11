“È ora che nella nostra provincia si inizi a respirare aria pulita” Con queste parole Gianluca Quadrini ritorna a difesa del territorio

A seguito dell’incontro avvenuto a Roma, in Piazza Montecitorio, per discutere sulla problematica ambientale che affligge il territorio della Provincia di Frosinone, il Presidente della XV Comunità Montana e Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, interviene sull’argomento, mostrando molta preoccupazione ma pronto e deciso a sostenere la tutela del territorio – “Nel corso di questi anni mi sono fatto portavoce della problematica ambientale promuovendo incontri e coinvolgendo enti, istituzioni, sindaci e cittadini affinchè riuscissimo, insieme, a trovare una soluzione per salvaguardare e tutelare la salute nella nostra Provincia. Ma, ancora una volta, si accende la luce sulla discarica nel sito di Roccasecca. La sua presenza diventa sempre più motivo di preoccupazione a causa del tasso di inquinamento molto elevato e i cittadini chiedono, a giusta causa, garanzie a tutela della salute con interventi celeri e concreti. Per questo, a Roma, alla presenza del Vice Presidente di Forza Italia, Antonio Tajani e del Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, io e l’amico Consigliere Provinciale di Forza Italia e Sindaco Gioacchino Ferdinandi, abbiamo partecipato insieme agli altri Sindaci del territorio ad una manifestazione a Piazza Montecitorio per porre l’attenzione sull’argomento e mostrare vicinanza ai comuni della bassa Provincia che vivono questa problematica. Il nostro impegno sarà quello di non abbassare la guardia ma vigilare e sollecitare le istituzioni a non abbandonare il nostro territorio. Ringrazio il Vice Presidente Tajani e il Senatore Gasparri per essersi prontamente attivati affinche questa terra non venga menzionata per un disastro ambientale ma solamente per le sue bellezze e le preziose risorse che offre.”

A sostegno della Provincia anche i due deputati di Forza Italia l’onorevole Alessandro Battilocchio e l’Onorevole Alessandro Cattaneo, che si sono mostrati vicini a tutto il territorio e pronti ad intervenire a sua difesa presenti con noi all’incontro.

All’incontro era presente anche il consigliere Provinciale e Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi, che dichiara – “sono molto preoccupato per le conseguenze, a livello ambientale, che il nostro territorio deve sopportare a causa della cattiva gestione dei rifiuti da parte della Capitale. Mostriamo la nostra vicinanza al Sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, e ai suoi cittadini, e alle altre zone interessate, non lasciandoli soli ma battendoci affinche la nostra Provincia non diventi la discarica della capitale. Questo territorio deve riacquistare la sua dignità, noi abbiamo il dovere di difenderlo.”

