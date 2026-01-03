È nata Beatrice: fiocco rosa per Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo e del compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante nel giugno 2025, ricevendo sin da subito grande affetto da parte dei fan e del mondo dello spettacolo.

La cantante, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, è già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio. Con l’arrivo della piccola Beatrice, la famiglia si allarga e vive oggi un momento di grande gioia e serenità.

Secondo quanto trapelato, mamma e bambina stanno bene e la nascita è stata accolta con emozione da familiari, amici e sostenitori della cantante sorana, da sempre molto legata alle proprie origini e al territorio.

LiriTV si unisce con affetto agli auguri, rivolgendosi ad Anna Tatangelo, a Giacomo Buttaroni e al piccolo Andrea per questo nuovo e meraviglioso capitolo di vita.

Un abbraccio speciale alla piccola Beatrice, simbolo di speranza, amore e nuovi inizi.

Auguri di cuore da tutta la redazione di LiriTV.

