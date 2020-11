È morto un mito, Diego Armando Maradona

È morto all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona, a comunicarlo è la stampa Argentina. Il mondo del calcio quindi è in lutto per la scomparsa di El Pibe de oro il, giocatore forse più forte della storia di questo sport. Morto per arresto cardiaco, dopo che qualche settimana prima era stato sottoposto ad un intervento celebrale molto rischioso. Diego nasce e cresce tra le favelas argentine della città di Lanùs, con la magia del calcio che gli scorre nei piedi sin da bambino, sin dalla sua prima squadra l’Argentinos Junior che lo ha fatto conoscere e approdare al Bocca Juniors. Poi la svolta, lascia il calcio sudamericano per giungere prima al Barcellona e poi alla squadra che gli rimarrà nel cuore per tutta la vita, il Napoli. A Napoli è trattato e visto come un Dio, una creatura metà divina e metà umana che prende per mano la squadra e la conduce alla gloria di uno scudetto mai sperato nel 1986. Altra gioia però fu la sua nazionale, l’Argentina, con cui vinse un mondiale da protagonista nello stesso anno 1986. tutti quindi oggi celebreranno un caposaldo del calcio, un maestro sul grande prato verde, in lutto non è solo la famiglia, ma tutto il mondo che ricorderà un giocatore fortissimo e i suoi ricci, muoversi sinuosi sul campo da calcio. Addio Diego.

Luca Colafrancesco

