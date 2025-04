È morto Papa Francesco: si è spento a 88 anni il primo Pontefice gesuita e latinoamericano della storia

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, si è spento oggi all’età di 88 anni. 266esimo Papa della Chiesa cattolica, è stato il primo a provenire dal continente americano e il primo appartenente alla Compagnia di Gesù a salire al soglio pontificio.

🕯️ Il suo pontificato, iniziato il 13 marzo 2013 dopo la storica rinuncia di Benedetto XVI, è stato segnato da una profonda spinta riformatrice e da un forte impegno sui grandi temi sociali e ambientali: dalla tutela dei migranti alla lotta al cambiamento climatico, fino al contrasto degli abusi all’interno della Chiesa.

Le tappe principali della sua vita e del suo pontificato:

1958 : entra nella Compagnia di Gesù.

1969 : ordinato sacerdote.

1998 : nominato arcivescovo di Buenos Aires.

2001 : creato cardinale da Giovanni Paolo II.

2013: eletto Papa dopo cinque scrutini nel conclave.

Scelse il nome Francesco in omaggio al santo di Assisi, simbolo di povertà, pace e amore per il Creato. Una scelta che ha segnato l’intero pontificato, improntato a sobrietà, dialogo e misericordia. Storica la sua frase pronunciata nel 2013 sul volo di ritorno dal Brasile: “Chi sono io per giudicare?”, che aprì un nuovo approccio pastorale nei confronti delle persone LGBTQ+.

Tra le riforme più significative: quella della Curia romana, del sistema finanziario vaticano, del codice penale e la promulgazione nel 2023 delle nuove linee guida contro gli abusi.

Il suo impegno internazionale è stato costante: ha favorito il dialogo con la Cina, ha accolto profughi siriani al ritorno da Lesbo e ha partecipato, nel 2024, al G7 in Puglia, prima volta nella storia per un Pontefice.

Papa Francesco lascia un’eredità spirituale e culturale profonda, che continuerà a segnare la storia della Chiesa e del mondo contemporaneo.