E’ morto nella notte il Senatore Romano Misserville

E’ morto nella notte Romano Misserville, 87 anni il prossimo 20 aprile. Oltre ad essere un grande avvocato, anche un politico di grande caratura.Romano Misserville Senatore della Repubblica e per anni esponente di rilievo della destra ciociara. La notizia del decesso del Senatore Misserville ha destato cordoglio nel mondo politico di tutti gli schieramenti, in quanto il Senatore e’ stato per anni un esempio politico per le nuove generazioni.Una notizia che ha lasciato tutti affranti, non solo Ceccano dove viveva ma anche tutto il territorio ciociaro e non solo.

