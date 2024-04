E’ morto Don Alessandro Piertrogiacomi

“La tua presenza era un faro di speranza per tutti coloro che ti conoscevano. La tua dedizione alla vocazione e alla tua comunità era evidente in ogni gesto, in ogni parola di incoraggiamento e in ogni momento di condivisione. Hai rappresentato il meglio di noi, donando il tuo tempo, la tua gentilezza e il tuo cuore a chiunque ne avesse bisogno.