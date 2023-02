È morta la moglie di Lino Banfi, da tempo era malata di alzheimer

È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma di loro figlia Rosanna. La donna da tempo era malata di alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio l’attrice, con un post pubblicato su Instagram.

“Buon viaggio mamma”

È stata Rosanna Banfi a dare la notizia della scomparsa della mamma Lucia, condividendo sui social una sua foto da giovane, in bianco e nero, che la ritrae spensierata durante una giornata d’estate a mangiare un gelato. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto ad accompagnare lo scatto. Da parte del padre Lino Banfi, marito della donna, ancora nessun commento. Lucia Zagaria era da tempo malata di alzheimer, una malattia che aveva creato un profondo dolore anche nelle persone che le sono sempre state accanto, come aveva raccontato la stessa Rosana Banfi ospite di Verissimo lo scorso gennaio: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

fonte fanpage.it – foto web