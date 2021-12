E’ la Virtus Volley Anagni il prossimo avversario della Vis Giocavolley

I ragazzi di coach Colucci sono attesi in quel di Morolo per il match valido per la quinta giornata di campionato, in programma per Domenica 19 dicembre alle ore 12:00.

Altro banco di prova per capitan Cianfarani e compagni, reduci dalla sconfitta con l’A.S.D. Pallavolo Broccostella per 3-1, che li ha visti, però, mettere in campo una buona prestazione ed alzare l’asticella rispetto alla gara contro il RoMan Volley.

Anche la Virtus Volley Anagni viene da due sconfitte, rispettivamente contro la Pallavolo Broccostella ed il National Quintilia.

Per entrambe le formazioni, quindi, la voglia di portare a casa i primi punti è tanta, perché significherebbe scalare piazze importanti in classifica prima della sosta natalizia.

“Domenica ci aspetta una partita molto importante. – ha dichiarato il palleggiatore volsco Luca Bonaiuti – Dall’altra parte della rete avremo Anagni, una squadra che, come noi, ha tanta voglia di muovere la classifica. Proprio per questo, non ci aspettiamo una partita facile. Sappiamo che ce la metteranno tutta per metterci i bastoni tra le ruote. Noi, però, andremo lì con il coltello tra i denti, e tanta voglia di riuscire, finalmente, a dire la nostra”.

COMUNICATO STAMPA