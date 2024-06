E’ estate, non abbandonare un cane: adottalo

Disponibile un sito, una pagina facebook e una mail: adottauncane.cisternadilatina@gmail.com

Cisterna di Latina – L’abbandono dei cani in estate è un fenomeno che si ripete ogni anno con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti: 127 animali ogni 24 ore vengono ceduti o abbandonati in Italia (dati ENPA).

Anche Cisterna purtroppo non è esente dal problema ma da novembre scorso è attivo il servizio “Adotta un cane – Cisterna di Latina”.

Poldo, Druido, Pua, Matilde, Edy, Costanza, Rodolfo valentino, Minimo, Massimo, Nocciolino, Rumba, Tango, Anselmo, Nonno zagor, Delon, sono solo alcuni dei cuccioli, adulti, anziani che hanno trovato casa e affetto grazie al servizio di adozione dal canile convenzionato.

www.canilecisternadilatina.it nasce dal Comune di Cisterna di Latina, in collaborazione con l’associazione Chance For Pets Odv, con lo scopo di cercare adozione e aiutare i cani in difficoltà presenti nel territorio comunale.

Nel sito internet è possibile trovare tutte le informazioni sull’iter da seguire per giungere all’adozione, le schede corredate di foto dei cuccioli, adulti, anziani in adozione gratuita. Inoltre sono attivi anche i profili social Facebook e Instagram dove poter essere costantemente aggiornati, oltre a tutti i recapiti per contattare e visitare gli ospiti del canile.

«In pochi mesi siamo già riusciti a far adottare circa una ventina di ospiti del canile – spiega Antonella Quattrocchi, consigliera delegata alla Tutela e diritti degli animali – e quasi altrettanti ancora prima di giungervi. Lo scorso dicembre abbiamo svolto una giornata di sterilizzazione per cani e gatti.

Tutti i cani affidati sono completi della prassi veterinaria base (sverminazione, antipulci, vaccinati e con microchip). Per chi adotta cuccioli al di sotto dei 6 mesi di età, la sterilizzazione sarà obbligatoriamente da effettuare dalla famiglia affidataria ma le successive in canile saranno gratuite. Un ringraziamento a tutti coloro che con sensibilità e competenza collaborano a questa iniziativa, al Comando della Polizia Locale per la disponibilità, all’associazione Chance For Pets che anche dopo l’adozione è al fianco dei nuovi padroni fornendo supporto e aiuto se necessario».

Gli interessati possono consultare il sito http://canilecisternadilatina.it , inviare una mail a adottauncane.cisternadilatina@gmail.com o recarsi nel canile in via Fontana Murata 8, Sermoneta, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

COMUNICATO STAMPA