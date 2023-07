E’ Emanuela Ciocchetti la giovane mamma, morta improvvisamente in strada per un malore

Un malore che non gli ha lasciato scampo a Emanuela Ciocchetti, 43 anni, di Paliano. Ieri mattina intorno alle 9, stava raggiungendo lo studio dove lavorava,quando improvvisamente si è accasciata a terra. La donna è stata immediatamente soccorsa, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Emanuela lascia il marito e tre figli. Dolore e sconcerto in città dove la donna era molto conosciuta e stimata.

I funerali si svolgeranno oggi, mercoledi 5 luglio, alle ore 15.30 presso la parrocchia Santa Maria a Paliano.

Correlati