Dybala: “Io e la mia fidanzata positivi al coronavirus”

Paulo Dybala e la fidanzata Oriana sono risultati positivi al coronavirus. A darne comunicazione è lo stesso giocatore argentino della Juventus con un tweet e tanto di foto della coppia.IL TWEET. “Ciao a tutti, abbiamo appena ricevuto l’esito del test e sia io che Oriana siamo risultati positivi al Covid 19- scrive Dybala -. Per fortuna, sia io che lei stiamo bene e siamo in perfetto stato. Grazie dei messaggi di affetto”.LA JUVE.La Joya è il terzo giocatore della Juventus colpito dal coronavirus dopo Rugani e Matuidi. Lo stesso club ha comunicato sul proprio sito la positività di Dybala: “Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, è in isolamento volontario domiciliare, continuerà a essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

foto e fonte gazzetta.it