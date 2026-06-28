Due uomini arrestati in flagranza grazie alla collaborazione cittadina: sventato furto di rame in un’abitazione

Prosegue l’incessante azione di controllo e repressione del territorio messa in atto dalla Stazione Carabinieri di Ceccano, finalizzata a prevenire e contrastare i reati di natura predatoria che colpiscono la comunità.

Nel pomeriggio del 26 giugno, i militari dell’Arma ceccanese hanno tratto in arresto in flagranza di reato due italiani di 31 e 28 anni, resisi responsabili del furto di grondaie in rame.

Erano circa le 14:50, quando è giunta una segnalazione della presenza di due soggetti sospetti all’interno di un’abitazione disabitata situata in via Marano.

I militari della Stazione di Ceccano si sono recati prontamente sul luogo segnalato ed hanno sorpreso un malvivente, già noto per i suoi precedenti di polizia, all’interno della proprietà. Interpellato in merito alla sua presenza sul posto, l’uomo ha fornito giustificazioni evasive e del tutto infondate. Contestualmente, i Carabinieri hanno individuato e bloccato il secondo complice, il quale stazionava in posizione defilata sulla pubblica via svolgendo la palese funzione di “palo”, pronto ad allertare il compagno in caso di arrivo delle pattuglie.

Il successivo sopralluogo dell’area ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento: i due malfattori avevano già divelto e asportato dalla facciata posteriore dello stabile circa 8 metri di pluviali in rame. La refurtiva era stata sapientemente piegata su sé stessa e occultata all’interno di un grosso borsone nero, chiaramente predisposta per agevolarne la successiva e rapida fuga.

Di fronte all’evidenza dei fatti, i due uomini sono stati tratti in arresto dai militari della Stazione di Ceccano e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati ristretti presso le loro rispettive residenze in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

L’operazione ha messo in risalto, ancora una volta, l’importanza fondamentale della stretta collaborazione tra i cittadini e le Forze dell’Ordine. È stata proprio la tempestiva segnalazione dei movimenti sospetti a permettere un rapido e risolutivo intervento dei militari dell’Arma ceccanese, consentendo l’arresto in flagranza dei due malviventi e scongiurando un ulteriore depauperamento del patrimonio privato.