Due settimane sul veliero-scuola “palinuro”: la consegna degli attestati

19L’aula consiliare del Comune di Cisterna ha ospitato questa mattina la consegna da parte del sindaco Valentino Mantini degli attestati a quattro giovani che hanno compiuto un’esperienza di due settimane a bordo del veliero scuola “Palinuro”.

Una cerimonia promossa dalla sezione di Cisterna dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nel corso della quale il primo cittadino ha sottolineato l’ottimo rapporto di vicinanza e collaborazione con l’Anmi, ricevuta in aula consiliare proprio per rafforzare il rispetto per le istituzioni che il luogo rappresenta. Mantini ha ribadito l’importanza del viaggio formativo a bordo del veliero e accolto favorevolmente l’idea di divulgare questa esperienza tra gli studenti degli istituti scolastici di Cisterna.

Poi la consegna da parte del sindaco dell’attestato a Flavio Pannozzi, Marta Morsilli, Livia e Giulia Giandomenico.

Alla cerimonia erano presenti il Consigliere nazionale Anmi Comandante Piersandro Marzullo; il delegato regionale Lazio sud Comandante Sergio Rocchi; il Presidente del gruppo Anmi Cisterna Michelino Carta; il consigliere Aldo Trivelloni; Americo Reale del gruppo Anmi Cisterna e la signora Paola Massaroni.