Due ragazzi di 27 e 26 anni uccisi a colpi di pistola. Scambiati per ladri o rapinatori dal proprietario di una villetta

Sono entrambi di Portici i due giovani uccisi la scorsa notte a Ercolano perché scambiati per ladri di auto. Si tratta di Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, 26 anni. Le salme sono state trasportate al Secondo policlinico di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati scambiati per ladri dal proprietario di una villetta in via Marsiglia, dove i ragazzi si trovavano per chiacchierare al termine della serata.L’uomo potrebbe averli scambiati per ladri, in una zona dove di recente si sarebbero verificati diversi furti d’auto, e avrebbe esploso colpi con un’arma legalmente detenuta. L’uomo, 53 anni, viene ascoltato dagli investigatori. «La nostra città è sconvolta da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità» Così il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto. «Questo è il momento del silenzio. Al momento gli inquirenti stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre – aggiunge – è per le famiglie colpite da questa immane tragedia».

Fonte Leggo – foto web