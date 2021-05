Due ottimi podi per la Velosport Ferentino nell’ultimo mese

La Velosport Ferentino prosegue nella stagione 2021 con le sue formazioni Esordienti, Allievi e Juniores.

Nelle ultime settimane sono arrivati ottimi risultati, su tutti due podi per la categoria Esordienti con Federico Gargiulo terzo ad Aprilia lo scorso 18 aprile e Alessio Leone ieri (domenica 9 maggio) a Sant’Egidio, provincia di Perugia, conquistando il secondo posto in solitario.

Nel dettaglio, ecco il report degli ultimi weekend in giro per l’Italia da parte dei ragazzi del presidente Walter Cardarilli.

Domenica 18 Aprile 2021

JUNIORES – Erano di scena nelle Marche, a Maltignano dove il Team Fonte Collina-Studio Latini ha organizzato il Trofeo Città di Maltignano”, corsa valida anche per il “6° Memorial Vincenzo ed Eva di Matteo” e il “5° Memorial Luigi Fanini”. Sulla distanza di 102 km. Arrivo di gruppo e tanta esperienza per i ragazzi nelle Marche.

ALLIEVI – Hanno gareggiato ad Aprilia (Rm) per il 1° Trofeo Tre Colli Cycling Team “Giornata Azzurra”, organizzato dall’Asd Tre Colli Cycling Team. C’è stato il 7° posto di Alessandro Palleschi al termine di una gara molto dura e selettiva.

ESORDIENTI – Sempre ad Aprilia, nella categoria Esordienti 1° anno è arrivato un eccellente 3° posto per Federico Gargiulo, primo podio assoluto della stagione per la Velosport; nella classifica Esordienti 2° anno invece Cristian Cioffi è arrivato 5°.

Domenica 25 Aprile 2021



ESORDIENTI – L’appuntamento era a Chiaravalle, in provincia di Ancona, nelle Marche, per il 48° Trofeo della Liberazione. Per gli Esordienti 1° anno un altro ottimo piazzamento per Federico Gargiulo che ha chiuso al 7° posto. Tra gli Esordienti 2° anno Cristian Cioffi ha concluso la gara con un buon 20° posto.

ALLIEVI & JUNIORES – Per le due categorie appuntamento a Roma per il 74^ Gran Premio Liberazione lungo il viale delle “Terme di Caracalla”. Purtroppo non è stata una domenica fortunata per i ragazzi della Velosport Ferentino.

Sabato – Domenica 01-02 Maggio 2021

Per gli Allievi ed Esordienti 1° e 2° anno della Velosport Ferentino è stato un buon Primo Maggio.

ALLIEVI – Su 114 iscritti fanno registrare un bel 21esimo e 33esimo posto gli atleti Oscar Brunetti ed Edoardo Incelli, spesso protagonisti di ottimi attacchi e scatti nei 60 km del 1° Valle del Gogna Gold Race, a Guarenna di Casoli tra i territori di Casoli e Sant’ Eusanio del Sangro in un circuito di sei giri di 10 chilometri ciascuno. Domenica 2 maggio l’appuntamento era con il Trofeo GLS-GS a Scerne di Pineto, con partenza alle ore 15.30, articolato in un circuito di 11 giri di 5 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco. E’ stata una corsa molto veloce con Brunetti, Incelli e Iafrate sono arrivati nel gruppo dei primi, il miglior posizionamento è stato di Edoardo Incelli (18°). ESORDIENTI 1°- 2° ANNO – Impegno a Guarenna di Casoli (Chieti), in Abruzzo, per il 21° Memorial Padre Giuseppe. Gli Esordienti 1° anno (circuito di 2 chilometri da ripetere 10 volte) hanno ottenuto il 5° posto con il promettente Federico Gargiulo. A seguire la gara dei ragazzi Esordienti 2° anno (sul medesimo anello da ripetere 15 volte). In questa gara per la Velosport Ferentino c’è stato il 9° posto di Alessio Leone, il 10° di Tommaso Alonzi. Per gli Esordienti 2° anno domenica 2 maggio era in programma il Trofeo Kemipol, a cura dell’Addesi Cycling sempre a Scerne di Pineto con inizio delle gare alle ore 10.30 su di un circuito di 35 km. Alonzi e Leone sono arrivati nel gruppo dei primi, Cioffi e Palleschi sono stati coinvolti purtroppo in una caduta compromettendo la loro gara.

JUNIORES – A Massa, in Toscana, invece è stata una giornata no il 1 maggio per la categoria Juniores della Velosport Ferentino nel Memorial Armando Bongiorni. Domenica 09 Maggio 2021 È arrivato il primo secondo posto stagionale per la Velosport Ferentino. Alessio Leone, infatti, ha tagliato il traguardo al 2^ posto in occasione del 4^ Memorial Antonio Mariotti a Sant’Egidio, provincia di Perugia.

JUNIORES – Si è corso nel pomeriggio il 5^ Gran Premio di Apertura, 2^ Memorial dottor Michele Fontana a Canosa di Puglia (Bt). Gara di 89,6 km su di un circuito di 6,4km da ripetere 14 volte. Fabrizio Ferri ha conquistato l’ottavo posto finale con un bella rimonta nel finale.

ALLIEVI – Erano in gara a Pretola (provincia di Perugia) per il 66° Gran Premio Pretola 1° memorial Giampaolo Bracarda con partenza ore 15:30. La gara si è corsa su di un totale di 51 km, con arrivo di gruppo in volata. Per i nostri ragazzi è arrivato il 27esimo posto di Edoardo Incelli e il 30esimo di Oscar Brunetti.

ESORDIENTI – Gli Esordienti 1^ anno hanno corso il 6^ Memorial Mario Piorigo a Sant’Egidio, provincia di Perugia. La gara è iniziata alle ore 9:30 e si è corsa sulla distanza di 29,850 km; per la Velosport è arrivato il 7^ posto di Federico Gargiulo. Gli Esordienti 2^ anno correvano per il 4^ Memorial Antonio Mariotti sempre a Sant’Egidio, provincia di Perugia. La gara si è corsa alle ore 11:00 sulla distanza di 39,400 km. Qui, dopo una bellissima gara, è arrivato il 2^ posto in solitario di Alessio Leone.

Grazie a tutti gli atleti, i dirigenti e le famiglie per questa emozionante domenica di ciclismo. In particolare i direttori sportivi Mario Morsilli per gli Juniores e Sandro Palleschi per gli Allievi ed Esordienti.