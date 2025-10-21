Due Open Day per i pazienti ematologici e caregiver in ASL Frosinone

Il 31 ottobre presso l’Ospedale “Spaziani” di Frosinone e il 7 novembre nella Palazzina Q di via Fabi, si svolgeranno due giornate di Open Day dedicate alle vaccinazioni anti-influenzale, anti-Covid-19 e anti-pneumococco. L’iniziativa è rivolta a pazienti ematologici, familiari, caregiver e operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute delle persone più vulnerabili e dei loro cari.

L’accesso è libero ed è sufficiente presentarsi al 5° piano dell’Ospedale “Spaziani” il giorno 31 ottobre nel Day Hospital di Ematologia e al 2° piano della palazzina Q in via Fabi negli Ambulatori di Ematologia.

Le due giornate, organizzate in sinergia fra la UOC Ematologia diretta dalla dr.ssa Antonella Ferrari e dalla UOC Vaccinazioni diretta dalla dr.ssa Calenda, hanno lo scopo di promuovere la vaccinazione contro l’influenza stagionale, contro il Covid-19 e contro le patologie da pneumococco nelle persone fragili e in quelle a loro vicine.

La vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurre le complicazioni, specie nei pazienti più fragili, e va ripetuta ogni anno poiché i virus dell’influenza cambiano spesso.

Si ricorda che la vaccinazione è offerta gratuitamente alle categorie a rischio, come previsto dalla normativa regionale: over 60, bambini tra 6 mesi e 7 anni, donne in gravidanza e nel post-partum, persone con patologie croniche, operatori sanitari e socioassistenziali, anche volontari. La somministrazione è normalmente possibile presso gli studi dei medici di medicina generale, presso i centri vaccinali della Asl, presso i PLS aderenti per i bambini, nei servizi vaccinali di riferimento.