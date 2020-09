Due fratelli cadono nel silos di un’azienda agricola: muore il più giovane, l’altro è gravissimo

Incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Cavallermaggiore (Cuneo). Due fratelli, entrambi operai, stavano controllando un silos alto una quarantina di metri, riempito mercoledì sera con mangime per animali, quando sono caduti all’interno. Il fratello più giovane, Davide Gennaro, 22 anni, è morto, mentre il fratello di 25 anni è ricoverato in gravi condizioni. Sembra che i due siano svenuti a causa delle esalazioni del mais e poi precipitati.A dare l’allarme è stato il padre dei due, anch’egli salito sulla struttura. L’incidente è avvenuto in frazione Madonna del Pilone. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, i carabinieri, il 118 con l’elisoccorso e il personale Spresal dell’Asl.

foto e fonte tgcom24.mediaset.it