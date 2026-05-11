Due donne denunciate per furto aggravato in un supermercato

I militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di una mirata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino due donne ritenute responsabili del reato di “furto aggravato in concorso”. Il provvedimento scaturisce da una denuncia sporta lo scorso 2 aprile da un cittadino residente a Latina. La tempestiva e meticolosa attività investigativa condotta dai militari dell’Arma — che si è articolata attraverso l’escussione di testimoni, l’attenta analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e la successiva ricognizione fotografica — ha fornito un quadro indiziario solido e concordante. Gli inequivocabili riscontri acquisiti hanno permesso di appurare che le due indagate — una cittadina spagnola di 18 anni e una cittadina rumena di 37 anni, entrambe residenti a Pontecorvo — nel pomeriggio del 31 marzo 2026 si sono rese responsabili dell’illecita sottrazione di diversi profumi presso il supermercato “Mercato IN’S” di via Leuciana. Grazie alla precisa ricostruzione della dinamica dei fatti e alle inconfutabili prove raccolte, è stato possibile identificare compiutamente le presunte autrici del reato e segnalarle all’Autorità Giudiziaria competente.

FOTO ARCHIVIO