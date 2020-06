Due defibrillatori al servizio delle piazze di Arce e di Isoletta grazie all’Associazione ViviAmo Arce e alla generosità delle contrade del paese. I dispositivi salvavita sono stati consegnati ufficialmente nelle mani del Sindaco Luigi Germani venerdì scorso durante la seduta del Consiglio Comunale. Alla piccola cerimonia erano presenti, oltre ai consiglieri comunali, il referente dell’associazione culturale Maurizio Marzilli, il consigliere nazionale delle Misericordie d’Italia Angela Caprio, il governatore della Misericordia di Roccasecca Giovanna Frezza e il direttore sanitario della confraternita Ivano Reale.Il progetto di donare alla collettività i due defibrillatori è nato all’indomani della riuscitissima kermesse popolare denominata “Il Gonfalone del Gusto”. La manifestazione di promozione dei prodotti del territorio che si è svolta ad ottobre scorso, ha visto le quindici contrade di Arce sfidarsi sulla produzione del miglior olio di oliva, del miglior vino e del miglior piatto tipico. Gli introiti ricavati dagli assaggi sono stati devoluti all’iniziativa di beneficienza che poi, a seguito di alcuni incontri tra gli organizzatori, i contradaioli e l’assessorato alla Cultura, si è concretizzata con l’acquisto delle due apparecchiature. Importante la collaborazione della Misericordia di Roccasecca che, oltre a reperire gli apparecchi ad un prezzo speciale, offrirà tramite la sua equipe medica dei corsi di formazione per i cittadini arcesi affinché possano utilizzare correttamente i defibrillatori. «Siamo soddisfatti – ha detto il referente di Viviamo Arce Maurizio Marzilli – di esser riusciti con la collaborazione di tutti a portare a termine questo progetto per noi ambizioso. Approfitto per ringraziare le contrade, i cittadini, la Misericordia e il Comune di Arce per la collaborazione offerta». «L’associazione ViviAmo Arce – ha detto invece l’Assessore alla Cultura Sara Petrucci – è riuscita ancora una volta a mettere insieme diverse componenti di successo attorno ad un evento. Speriamo di poter ripetere il successo dell’iniziativa anche quest’anno. Per quanto ci riguarda – ha concluso la Petrucci – daremo il nostro massimo sostegno».«È fondamentale – ha detto il consigliere nazionale della Misericordia Angela Caprio – fare un buon uso di questi strumenti. È cogliere l’opportunità di seguire i corsi di formazione che proporremo nei prossimi mesi. Un utilizzo corretto e consapevole – ha concluso – può salvare la vita a tante persone».Soddisfazione per la donazione dei dispositivi è stata espressa anche dai consiglieri d’opposizione. Luana Sofia ha ricordato che ViviAmo Arce non è nuova a queste iniziative e già in passato ha saputo ben interpretare la generosità degli arcesi.

comunicato stampa