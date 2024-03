Due continenti insieme: John Cabot University – Polo Liceale” V. Simoncelli” di Sora

Nella mattinata di mercoledi, circa cento giovani studenti dell’indirizzo Linguistico e la classe quarta E di Scienze Umane accompagnati dai docenti: Baldassini Giacinta, Venditti P., Airale A.,Rizzo A., Mazzenga Margherita, Zimarri F.,Rotondi A. insieme alla referente Pcto prof.ssa Gina Facchini, sono stati accolti dalla “Queen” Prof.ssa Gina Spinelli dell’Università “ J. CABOT”, a Roma, in via della Lungara 233. L’ incontro suggella la firma della convenzione siglata dal Polo con la prestigiosa Università americana. Solo all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa nell’ambito del percorso per le competenze trasversali con il coinvolgimento nel programma : Italy Reads proposto da Gina Spinelli, Anthology Spoon River di Edgar Lee Master.” Si tratta di una conferma significativa della firma che va a suggellare una collaborazione straordinaria tra il Polo liceale sorano e la prestigiosa università americana, contribuendo a creare un ponte prezioso tra le esperienze educative degli studenti sorani e le opportunità offerte dal mondo accademico e professionale- Ha dichiarato la Dirigente scolastica prof.ssa Clelia Giona- Questo rappresenta uno dei tanti esempi di collaborazione che devono essere implementati, al fine di promuovere offerte formative sempre più ampie, dinamiche e stimolanti, attraverso la condivisione di risorse, conoscenze e competenze. I giovani liceali ,orgogliosi, ringraziano la pervenuta proposta della J.C. UNIVERSITY, la Dirigente scolastica e il team dei docenti, che ,con entusiasmo, continua ad investire su di loro.

COMUNICATO STAMPA