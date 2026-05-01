Due anni dopo, il circolo Europa Verde “Salvatore Raoni” Ceccano ricorda Salvatore Raoni

La vera misura di un uomo si vede da come tratta qualcuno da cui non può ricevere nulla in cambio.

Questo era Salvatore, un uomo fedele ai suoi principi ogni giorno, senza sconti per nessuno neanche per se stesso e pronto a donare a chiunque ne avesse bisogno.

Mite, altruista, fine dicitore delle dinamiche politiche, sempre in grado di proporre soluzioni che unissero le diverse parti di un dialogo.

Nel giorno della ricorrenza della sua immatura dipartita, avvenuta due anni fa. ricordiamo con grande affetto e nostalgia un amico, un uomo e un politico che ha messo al centro dei suoi giorni l’impegno civico e politico: Salvatore Raoni, fondatore del gruppo Europa Verde Ceccano, a cui è intitolata la nostra Sezione.

Pronto a combattere anche sul letto di morte per la sua amata Ceccano, Salvatore è un esempio per la politica tutta: il primo a spronare i giovani a credere nei partiti, a partecipare al dibattito pubblico senza indugi perché “quando noi non ci saremo più, sarete voi a governare questo paese”; strenuo difensore dei modi e delle procedure in politica, quella con la P maiuscola, che non si improvvisa; contrario all’uso dei giovani come ingranaggi di sistemi che prevedono come fine l’effimero successo di un singolo.

Alla politica di posizionamento, della ricerca di un posto al sole, ha sempre preferito la purezza degli ideali e la concretezza del lavoro collettivo: concetti che ricordiamo come stelle polari del nostro percorso politico. Perché, sebbene ci siano stati e ci saranno tanti politici, gli unici a essere ricordati saranno quelli che lasceranno un ricordo positivo ai concittadini, proprio come Salvatore Raoni.