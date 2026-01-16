Droga / Frosinone – La Polizia di Stato denuncia due persone

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Frosinone della Squadra Volante della Questura, nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio per prevenire e contrastare la recrudescenza dei reati, ha denunciato due persone.Nel primo caso l’attività ha riguardato un cittadino del Senegal residente in provincia che è stato trovato in possesso di grammi 9,25 di hashish; lo stesso è risultato anche inottemperante al provvedimento del Foglio di Via emesso dal Questore della Provincia di Frosinone e tuttora in corso di validità.Nel secondo caso il deferimento all’Autorità Giudiziaria ha interessato un cittadino italiano, controllato in quanto percorreva ad alta velocità via Sodine del capoluogo.Nella circostanza è stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 80 cm.Inoltre lo stesso è stato segnalato alla locale Prefettura per possesso di stupefacente per uso personale, nello specifico grammi 0,17 di cocaina.La contestazione amministrativa ha colpito anche un ragazzo del Marocco che, in via Bellini, sita nella parte bassa della città, è stato trovato in possesso, per uso personale, di 0,91 grammi di marijuana ed un giovane dell’Egitto, intercettato in viale Spagna e trovato in possesso per uso personale di grammi 0.90 di hashish.

