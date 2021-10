DreamReaderLab… dona e vinci, un Progetto dei Professionali di Sora e Isola del Liri

Didattica e Laboratori per dare il proprio contributo alla lotta contro i tumori cerebrali infantili. I Professionali di Isola del Liri e di Sora sono fortemente impegnati in una gara di Solidarietà a sostegno della Fondazione Heal, fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici e biologi che operano quotidianamente a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro oncologia pediatrica. Il Progetto denominato DreamReaderLab DONA E VINCI sarà presentato il 21 ottobre prossimo ore 11:00, nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà nella sede di Isola del Liri. Ma i ragazzi sono già al lavoro all’interno dei laboratori al fine di rendere perfettamente funzionanti e performanti due moto la cui vendita all’asta che si terrà on line contribuirà a sostenere i progetti di ricerca e Solidarietà della Fondazione Heal. Si tratta di una moto Suzuki del DreamRiderLab di Sora e di una Royal Enfield donata dal gruppo Union Jack di Roma, storica officina del marchio inglese in Italia. L’iniziativa prevede anche quattro moduli che si terranno on line a cura del Team Suzuki Ecstar che è partner della Fondazione Heal già da due anni. La moto Suzuki è stata autografata da Alex Rins e Joan Mir i due piloti di fama internazionale del Team Suzuki. Il Progetto è stato fortemente apprezzato ed appoggiato dal Dirigente Scolastico Mario Luigi Luciani.

Comunicato stampa a firma del dirigente scolastico Prof. Mario Luigi Luciani

