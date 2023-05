DREAM CINEMA Frosinone e Fiuggi: “Grazie Fiuggi!”

Carissimi fiuggini,

il 30 Aprile 2023 è terminata la prima stagione cinematografica presso il Teatro Comunale, per una doverosa pausa riorganizzativa volta anche all’analisi di nuove attività stagionali all’aperto che DREAM CINEMA sta elaborando con l’Amministrazione Comunale.

Chiudiamo questa prima stagione entusiasti e fortemente motivati dalla risposta fin da subito mostrata da tutta la città di Fiuggi e dalla numerosa partecipazione alle proiezioni programmate, con oltre 5000 presenze su circa 200 proiezioni totali in quattro mesi di gestione. Tra i titoli più visti ricordiamo SUPER MARIO BROS, TRE DI TROPPO, CREED 3, AVATAR LA VIA DELL’ACQUA e IL GATTO CON GLI STIVALI, block-buster di successo internazionale che siamo riusciti ad ottenere dalle case di distribuzione in prima visione per la città di Fiuggi.

Un ringraziamento particolare va a Marilena Tucciarelli, l’Assessorato alla Cultura e tutta l’Amministrazione Comunale, che fin da subito hanno mostrato il concreto desiderio di mettere in opera questa iniziativa fornendo al territorio un cinema di qualità con programmazione di fascia alta e di prima visione, nella cornice unica del Teatro Comunale, regalando alla cittadinanza la possibilità di vivere un’esperienza cinematografica di alto livello.

Un sentito Grazie all’operato di Federico Cataldi, Giulia Fiorini e Andrea Panunzi, i tre ragazzi in organico che hanno accolto gli spettatori con passione e dedizione.

Doverosi ringraziamenti rivolgiamo anche a tutte le strutture ed operatori che hanno collaborato per rendere avvincente questa prima stagione: l’Istituto Alberghiero, il Liceo di Fiuggi, la Proloco nella persona di David De Santis, Luca Simonelli del Teatro TDO e tutte le altre compagnie con le quali abbiamo condiviso l’utilizzo della struttura, Umberto Satta la cui disponibilità si è manifestata preziosa prima, durante e dopo tutte le attività svolte, Giulia Baldini sempre presente e disponibile, lo studio Borderline che ci ha aiutato nella promozione e divulgazione della programmazione, senza dimenticare Gabriele della Tecnograf che ha prodotto settimanalmente il materiale promozionale ed informativo.

Il 30 Aprile dunque termina una stagione, per dare anche spazio alle prossime elezioni e agli eventi di presentazione, sicuri di poter fornire prossimamente nuovi servizi alla città di Fiuggi anche in cornici differenti per continuare a proiettare… emozioni!

