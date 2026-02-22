Drammatico incidente sulla SR 155: due morti e due feriti in condizioni gravissimi elitrasportati

È stato riaperto al traffico in entrambe le direzioni il tratto della SR 155 Raccordo di Fiuggi, teatro di un gravissimo incidente stradale verificatosi nella giornata di oggi all’altezza del km 4+000, in località Ranuccio, nel territorio di Fiuggi.

Il bilancio dello schianto è tragico: un uomo e una donna hanno perso la vita sul colpo a seguito dell’impatto, che ha coinvolto più veicoli. Per le due vittime, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Due persone risultano in condizioni gravissime e sono state trasferite d’urgenza in ospedale, anche con l’ausilio di eliambulanze. Alcuni occupanti dei veicoli sono stati estratti dalle lamiere grazie al complesso intervento dei Vigili del Fuoco.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Numerose le persone che si sono fermate subito dopo l’impatto: residenti della zona e automobilisti di passaggio hanno cercato di prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, causando disagi alla circolazione. Al termine degli interventi, il tratto è stato riaperto al transito.

