Drammatico incidente sulla Monti Lepini: perde la vita un uomo

admin
eliambulanza lazio
Share on Tumblr

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, 20 febbraio, lungo la Monti Lepini, nel territorio del Priverno. Un violento scontro tra due mezzi pesanti si è verificato all’altezza della stazione di servizio nei pressi della rotonda di Anime Sante, lungo la strada regionale 156, conosciuta anche come Frosinone–Mare.
L’impatto, avvenuto nelle prime ore della giornata, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e l’eliambulanza. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione, per uno dei due camionisti coinvolti non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.
L’altro conducente è stato assistito dai sanitari e le sue condizioni sono in fase di valutazione. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.
Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: la strada, già molto trafficata nelle ore mattutine, ha registrato lunghe code e rallentamenti, con disagi significativi per automobilisti e mezzi in transito. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Foto archivio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *