Drammatico incidente sulla Monti Lepini: perde la vita un uomo

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, 20 febbraio, lungo la Monti Lepini, nel territorio del Priverno. Un violento scontro tra due mezzi pesanti si è verificato all’altezza della stazione di servizio nei pressi della rotonda di Anime Sante, lungo la strada regionale 156, conosciuta anche come Frosinone–Mare.

L’impatto, avvenuto nelle prime ore della giornata, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e l’eliambulanza. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione, per uno dei due camionisti coinvolti non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’altro conducente è stato assistito dai sanitari e le sue condizioni sono in fase di valutazione. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità: la strada, già molto trafficata nelle ore mattutine, ha registrato lunghe code e rallentamenti, con disagi significativi per automobilisti e mezzi in transito. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Foto archivio