Drammatico incidente stradale tra Pescina e Cocullo, muore un giovane centauro

Un incidente mortale si è verificato tra Pescina e Cocullo, sulla ss 5 Tiburtina Valeria in zona Caruso. A perdere la vita un giovane 30enne di Civitella Roveto, che alla guida diuna moto si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti immediatamenti i soccorsi e una eliambulanza , ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

foto archivio

Correlati