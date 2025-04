Drammatico incidente stradale tra auto e moto: Gianni Imperioli perde la vita a soli 48 anni

Un grave incidente stradale ha scosso oggi pomeriggio la comunità di Ripi. A perdere la vita è stato Gianni Imperioli, 48 anni, molto conosciuto e stimato in città, appassionato di motori e padre di famiglia.

Gianni stava viaggiando a bordo della sua Yamaha FZ1 lungo via Meringo Alta, nei pressi della nota gelateria del paese, quando si è verificato uno scontro con una BMW X1 condotta da una donna di 58 anni, residente a Ripi, che procedeva in senso opposto.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per Gianni non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano.

La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Frosinone per ricevere le cure necessarie.

La salma di Gianni Imperioli è al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per le indagini.

Una tragedia che lascia un profondo dolore e che ha colpito duramente l’intera comunità, unita nel cordoglio per la scomparsa di un uomo che in tanti conoscevano e apprezzavano.

