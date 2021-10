Drammatico frontale tra auto e moto: due morti

Si aggrava il bilancio delle vittime del drammatico incidente avvenuto ieri sera tra una moto eduna Fiat Grande Punto a Patrica. Dopo il decesso di Luigi Antonucci di 50 anni, avvenuto poco dopo l’impatto

purtroppo, questa mattina è deceduto anche Luca Erme di 40 anni, che viaggiava sulla moto insieme a Luigi Antonucci.

Le condizioni di Luca Erme sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118 che hanno eseguito il primo intervento di soccorso, tanto da richiedere l’mmediato ausilio di una eliambulanza per il

trasferimento del giovane in un nosocomio romano, dove purtroppo a causa delle ferite riportate è deceduto in mattinata.

