Dramma sull’A1 tra Cassino e Pontecorvo: tir fuori strada, un morto e un ferito grave

Un drammatico incidente si è verificato nelle ultime ore lungo la carreggiata sud dell’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino, all’altezza del territorio di Villa Santa Lucia.

Per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Cassino, un autoarticolato che trasportava monitor e attrezzature audiovisive avrebbe improvvisamente sbandato, terminando la propria corsa all’interno di una cunetta laterale. L’impatto è stato estremamente violento.

A perdere la vita il conducente del mezzo pesante, un uomo di 59 anni residente nella provincia di Roma. Ferito in modo serio anche il secondo autista presente a bordo del tir: soccorso dal personale sanitario del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza in una struttura ospedaliera della Capitale.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il camion potrebbe essere stato diretto verso Roma dopo un servizio effettuato presso lo Stadio Olimpico. Nella cabina del mezzo sarebbero infatti stati rinvenuti alcuni pass riconducibili alla finale di Coppa Italia disputata nella serata precedente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di recupero del mezzo attraverso l’utilizzo di una gru speciale. Presenti anche numerose squadre di soccorso sanitario e le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

La salma della vittima è stata trasferita presso l’obitorio dell’Ospedale Santa Scolastica, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.