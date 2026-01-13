Dramma sul lavoro, muore operaio di 41 anni schiacciato da un trasformatore in una fornace

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Colleferro, in località Piombinara, all’interno del capannone di una fornace. Un operaio di 41 anni, E. T., residente ad Artena, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di movimentazione di un trasformatore del peso di circa 50 quintali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava spostando il pesante macchinario con l’ausilio di un muletto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il trasformatore si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Colleferro (squadra 16/A), insieme agli operatori sanitari del 118. Nonostante i soccorsi immediati, per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine e l’ispettorato del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L’ennesima tragedia che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, una piaga che continua a mietere vittime e che impone controlli sempre più stringenti e una maggiore prevenzione.

