Dramma nel centro storico: scattano i soccorsi, ma per un uomo non c’è stato nulla da fare

Momenti di apprensione nel centro storico di Atina, dove circa un’ora fa sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della locale stazione per prestare soccorso a un uomo.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il personale sanitario avrebbe immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi messi in atto, l’intervento si sarebbe purtroppo concluso senza esito positivo.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’accaduto né sull’identità della persona coinvolta. Restano quindi ancora da chiarire le cause che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un malore improvviso, ma si tratta, allo stato attuale, di informazioni non ancora confermate ufficialmente.

Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento.

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