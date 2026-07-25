Dramma in vacanza: ciclista ciociaro investito, è in condizioni gravissime

Sono ore di grande apprensione ad Anagni per un ciclista di 39 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Campomarino, nel territorio di Maruggio, in provincia di Taranto.

L’uomo si trovava in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato investito da un veicolo mentre percorreva in bicicletta una strada della zona.

L’impatto è stato molto violento. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure sul posto prima di trasferire il 39enne, in codice rosso, all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria.

Le sue condizioni sono giudicate gravissime e la prognosi resta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità.

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